Este martes, 26 de junio, el fútbol continúa con partidos de la Eurocopa y la Copa América 2024. En Europa, la fase de grupos está a punto de concluir y hoy se jugarán los encuentros pendientes que determinarán a los últimos clasificados para los octavos de final. Mientras tanto, en Estados Unidos, ya ha comenzado la segunda jornada de la Copa América, donde los equipos buscan asegurar su pase a la siguiente ronda. Asimismo, te informamos sobre algunos amistosos internacionales en los que participarán equipos peruanos. A continuación, te detallamos los compromisos que se disputarán hoy y los canales de televisión donde podrás ver la transmisión. ¡No te lo pierdas en Depor!

A pesar de que la mayoría de las ligas internacionales se encuentran paralizadas, el fútbol no se detiene, ya que la Eurocopa y la Copa América 2024 son ahora el foco de atención para los aficionados de todo el mundo. A continuación, te ofrecemos la mejor información sobre los próximos duelos. Por ejemplo, en Europa ya se conocen los primeros clasificados a los octavos de final, mientras que en América, los equipos están asegurando su boleto a la siguiente ronda.

El torneo europeo tendrá cuatro partidos importantes, donde los equipos se juegan el todo por el todo para avanzar en su clasificación. Los encuentros comienzan con Ucrania vs. Bélgica y Eslovaquia vs. Rumania, ambos a las 11 de la mañana. Luego, seguirán otros partidos clave a las 2 de la tarde. Es importante recordar que a partir de este miércoles 26, los partidos dejarán de transmitirse en Star Plus y pasarán a Disney Plus.

En Estados Unidos, el torneo internacional que enfrenta a países sudamericanos y centroamericanos sigue adelante con la segunda jornada. El primer partido del día será entre Ecuador y Jamaica, un encuentro que promete ser emocionante ya que ambas selecciones destacan por su gran capacidad física y competitividad. Más tarde, Venezuela y México se enfrentarán en el último partido del día, con ambos equipos buscando asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Además, aunque la Liga 1 está paralizada, el fútbol peruano sigue activo con partidos amistosos internacionales. Los Compadres, Universitario de Deportes y Alianza Lima, jugarán contra equipos de Chile y Bolivia respectivamente. La ‘U’ se enfrentará a Colo Colo a las 7 de la noche, mientras que los Blanquiazules jugarán contra Bolívar a las 8 de la noche. Ambos partidos se podrán ver por Zapping Sports.





¿Qué partidos se juegan este miércoles 26 de junio?

Copa América 2024

Ecuador vs Jamaica : 5:00 pm. (horario en Perú y Ecuador) vía DSports, DGO, Ecuavisa y CVM TV.

: 5:00 pm. (horario en Perú y Ecuador) vía DSports, DGO, Ecuavisa y CVM TV. Venezuela vs México: 8:00 pm. (horario en Perú, una hora antes en México y una hora después en Venezuela) vía DSports, DGO, Televen, TV Azteca y TUDN.

Eurocopa 2024

Ucrania vs Bélgica: 11:00 a.m. (hora peruana) vía ESPN y Disney Plus.

Eslovaquia vs. Rumania: 11:00 a.m. (hora peruana) vía ESPN, ESPN Fans Youtube y Disney Plus.

Georgia vs Portugal: 2:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN y Disney Plus.

República Checa vs Turquía: 2:00 p.m. (horario en Perú) vía ESPN y Disney Plus.

Amistoso internacionales

Colo Colo vs Universitario : 7:00 pm. (horario en Perú y una hora más tarde en Chile) vía Zapping Sports.

: 7:00 pm. (horario en Perú y una hora más tarde en Chile) vía Zapping Sports. Alianza Lima vs Bolívar: 8:00 pm. (horario en Perú y una hora más tarde en Bolivia) vía Zapping Sports.





