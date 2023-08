Para este jueves 24 de agosto del 2023, te damos a conocer la programación de todos los partidos que se disputarán, como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Concacaf Central American Cup, Saudí Pro-League, Liga BetPlay, Europa League, División Profesional de Bolivia y entre otras competiciones, a nivel regional y mundial.

En Depor, te proporcionamos los horarios y canales de televisión de los juegos, para que no te pierdas ni un solo momento de la competición que más te interesa. Además, en nuestro sitio web haremos un seguimiento en tiempo real de ciertos enfrentamientos destacados que forman parte de la agenda del día.

Dentro de los más importantes, tenemos el choque del brasileñó Fluminese contra el paraguayo Olimpia, por los cuartos de final de la Libertadores. En tanto, Liga de Quito vs. Sao Paulo y America MG vs. Fortaleza, por la Sudamericana. En un duelo más de liguero, se viene el clásico Deportivo Cali vs. Millonarios, en Colombia.

Casi todos los días del año están llenos de actividad en el mundo del fútbol. El deporte más popular del planeta nunca se detiene, el esférico continúa su movimiento constante y la emoción no tiene descanso durante la temporada 2023. A continuación, te presentamos los aspectos más sobresalientes de esta jornada.

¿Qué partidos de fútbol hay hoy, jueves 24 de agosto?

Copa Libertadores - cuartos de final

Fluminense vs. Olimpia | 7:30 p. m. (hora Colombia y Perú) | ESPN y STAR

Copa Libertadores - cuartos de final

Liga de Quito vs. Sau Paulo | 5:00 p. m. (hora Ecuador y Perú) | DIRECTV

| 5:00 p. m. (hora Ecuador y Perú) | DIRECTV América MG vs. Fortaleza | 5:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | ESPN y STAR

Europa League - Clasificación

Slavia Praga vs. Zorya | 12:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Movistar Plus+

| 12:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Movistar Plus+ Dinamo Zagreb vs. Sparta Praga | 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Movistar Plus+

| 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Movistar Plus+ Olympiacos vs. Cukaricki | 2:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Movistar Plus+

Saudí Pro-League

Al Riyadh vs. Al Ittihad FC | 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | DAZN

| 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | DAZN Al Raed vs. Al Hilal | 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | DIRECTV

División Profesional de Bolivia

Always Ready vs. I. Petrolero | 2:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Tigo Sports

| 2:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Tigo Sports Blooming vs. Real Santa Cruz | 7:30 p. m. (hora Colombia y Perú) | Tigo Sports

Liga BetPlay Colombia

Boyacá Chico vs. A. Huila | 4:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Win Sports

| 4:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Win Sports Nacional vs. Dep. Pasto | 6:20 p. m. (hora Colombia y Perú) | Win Sports

| 6:20 p. m. (hora Colombia y Perú) | Win Sports Deportivo Cali vs. Millonarios | 8:30 p. m. (hora Colombia y Perú) | Win Sports

CONCACAF Central American Cup

San Miguelito vs. Alajuelense | 7:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | STAR

| 7:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | STAR Real España vs. Diriangén FC | 9:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | STAR

Liga 2 - Perú

Alianza Universidad vs. D. Coopsol | 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Liga 1 TV y Nativa

| 1:00 p. m. (hora Colombia y Perú) | Liga 1 TV y Nativa Unión Huaral vs. Santos FC | 3:15 p. m. (hora Colombia y Perú) | Liga 1 TV y Nativa





