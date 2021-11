En el transcurso de la semana, Patrice Evra revivió un viejo cruce que tuvo con el charrúa Luis Suárez, el cual generó un escándalo hace una década en el mundo del fútbol y que pudo haber tenido consecuencias más graves. El ex futbolista del Manchester United, que en 2011 sufrió insultos racistas por parte del internacional uruguayo, reveló que estuvo muy cerca de golpearlo en la vía pública en aquel entonces, algo que hubiese generado una polémica y quizás sanciones mayores a las dos partes.

El hecho se remonta a un duelo entre Liverpool y los ‘Diablos Rojos’ por la Premier League, donde el delantero uruguayo le realizó comentarios discriminatorios que le costaron un castigo de ocho fechas por parte de la Federación Inglesa de Fútbol (FA). Luego de ese episodio, la tensión entre ambos jugadores se elevó y poco después se cruzaron en la calle.

“Un día estaba caminando en Manchester en Deansgate y mi hermano dijo, ‘Oh, es Luis Suárez el de allá’. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: ‘Eso es, este es el momento’, contó Evra en un diálogo con el podcast Diario en referencia a que tenía la oportunidad de golpearlo. Sin embargo, el ex lateral aseguró que Suárez no se encontraba solo: “Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo estaba como ‘si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia’”.

Por este motivo, Evra desistió de sus planes y se tragó el malestar que tenía por los hechos acontecidos: “Así que no me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada”. Asimismo, recordó que tiempo después volvieron a verse las caras en el 2015 en un duelo entre la Juventus y Barcelona por la UEFA Champions League.

“Yo estaba hablando con Neymar, él (Suárez) pasó, vino y me dio la mano. Dijo ‘¿Estás bien?’. Y yo dije, “Estoy bien’”, mencionó el galo, quien aseguró que después de este hecho perdonó al ahora delantero del Atlético de Madrid. “No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así, pero ese día usó algunas palabras racistas”, aseveró.

El ex jugador de 40 años admitió que cuando Suárez lo insultó tuvo que contenerse para no iniciar una pelea a golpes y optó por decírselo al árbitro: “Le dije ‘¿Escuchaste lo que acaba de decir? Me llamó con la palabra n*’, pero el árbitro respondió ‘Juega, juega, juega, vamos a lidiar con eso más tarde’”. En ese momento, Sir Alex Ferguson, en ese entonces su entrenador, lo apoyó junto a sus compañeros.

Es necesario mencionar que las semanas siguientes a ese episodio, el Manchester United le puso un equipo de seguridad a Evra por la cantidad de amenazas de muerte que recibía a diario.





