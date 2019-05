Se deja querer: el mensaje de Paul Pogba que ilusiona a la Juventus y preocupa en Madrid

Que sí, que no, que nunca se decide; Paul Pogba sabe lo que quiere, pero no lo dice. Al menos no en público, por ahora, pero sí en privado, en una fiesta que tuvo lugar en Turín y en la que soltó una frase que habría revelado sus verdaderas intenciones en cuanto a su futuro. El mismo que queda claro no estaría en el Manchester United, y tal vez tampoco en el Real Madrid. ¿Entonces, dónde? Pues nada menos que en la Juventus.

El centrocampista francés se reunió con algunos de sus excompañeros de la 'Vieja Señora' con motivos de una reunión que organizó Andrea Barzagli, quien está pronto a anunciar su retiro del fútbol profesional. La fiesta se dio el pasado domingo y en ésta Pogba llegó a confesar que: "Aquí estoy como en mi familia", según ha revelado el medio italiano 'Tuttosport'.



El mensaje, como era de esperarse, ha ilusionado a los hinchas de la 'Juve', quienes guardan un gran recuerdo de Paul y él de ellos, de la ciudad, el club, y viejos compañeros a quienes aún frecuenta y charla seguido. De hecho, Pogba no ha logrado destacar en el Manchester United como lo hizo antes en Italia.



La Juventus, sin embargo, toma ese mensaje con 'pinzas', pues si bien Pogba se siente "en familia" en Turín, saben también que uno de los grandes sueños del futbolista es jugar en España, vestirse de 'blanco' y ponerse bajo las órdenes de su ídolo Zinedine Zidane.

Así que el Real Madrid tendrá que 'ponerse las pilas' pronto y revisar bien la billetera, pues el Manchester United ya ha avisado en varias ocasiones del precio de salida de Paul Pogba, que ronda entre los 120 millones de euros.

► Imágenes pueden herir susceptibilidades: Diego Costa es retirado en camilla tras criminal falta [VIDEO]



► A espaldas de Florentino: el crack del Real Madrid que llamó al Barcelona a ofrecer sus servicios



► Keylor Navas se venga del Real Madrid: el club top de LaLiga por el que ficharía pronto



► Grábalo si eres colchonero: el último gol de Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid [VIDEO]