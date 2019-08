Duró revés: Paul Pogba quedó fuera de la convocatoria del Manchester United

El futuro de Paul Pogba está más confuso que nunca. El mediocampista francés se 'debate' entre seguir en el Manchester United o marcharse al Real Madrid. Y mientras los clubes se ponen de acuerdo en el monto de la operación (160 'kilos'), el jugador campeón del mundo en el 2018 se perderá el último partido de pretemporada con los 'Diablos Rojos' por lesión.

El jugador de 26 años no estará con sus compañeros en el duelo que sostendrá el United ante el AC Milan por la International Champions Cup este sábado 3 de agosto en el Millennium Stadium de Cardiff, Gales, al recrudecer de unos problemas en la espalada.



"Al final de la sesión de hoy, Paul tuvo un espasmo en la espalda, el mismo problema que tuvo la semana pasada, cuando se perdió la sesión en Noruega", dijo el técnico del United Solskjaer.



Aunque eso sí, el estratega cree que Pogba "estará disponible a principios de la próxima semana" y no tendría problemas en llegar al debut de la Premier League nada menos que ante el Chelsea el próximo 11 de agosto.



Sin embargo, para entonces, es probable que el francés ya se encuentre en Madrid reunido con Eden Hazard, ambos viendo a sus exequipos enfrentarse en Old Trafford.

Por ahora, Manchester United no piensa dar su brazo a torcer y solo dejará ir al volante si pagan 160 millones de euros, precio impensado para Florentino Pérez y compañía. El futbolista no quiere desistir en la opción. Su sueño es jugar en España.

