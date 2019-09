El fichaje del Manchester United que dejaría la vía libre de Paul Pogba al Real Madrid

El mercado de fichajes 2019 llegó a su fin para alivio de algunos, los técnicos sobre todo, pero para pesar de otros, jugadores que se quedaron con las ganas de salir. Pero las negociaciones no se detienen, pues solo dentro de cuatro meses la ventana de traspasos se abrirá nuevamente. Y uno de los nuevos rumores apuntan a un interés del Manchester United por un mediocampista que así 'liberaría' a Paul Pogba para que, por fin, pueda ir al Real Madrid.

De acuerdo a información del 'Daily Mail', desde Old Trafford se han planteado ir nada menos que por Christian Eriksen en enero, a quien por entonces le quedaría solo medio año de contrato con el Tottenham y por tal, su ficha sería más 'cómoda'.



De esta forma, el danés llegaría como reemplazo del francés, que por fin podría poner rumbo al Bernabéu. Aunque ello no está del todo confirmado, pues el mal arranque de los de Solskjaer (una victoria, dos empates y una derrota) no descartaría que Eriksen llegue a reforzar al United más que a sustituir a Pogba.

Christian Eriksen | Club actual: Tottenham. (Getty Images) Christian Eriksen | Club actual: Tottenham. (Getty Images)

El plan por Pogba

Pogba y su agente, Mino Raiola, le han dejado claro al Manchester United su intención de marcharse del club, de los nuevos aires que busca el francés y de su intención de que acepten las ofertas del Real Madrid, teniendo en cuenta que no renovará con los 'Diablos Rojos' -su contrato vence en el 2021-.



Y según informó hace algunas semanas 'Marca', Raiola le confirmó la decisión a la cúpula del United, que insiste en que si el Madrid quiere a Paul deberá desembolsar la friolera suma de 200 millones de euros, monto que hace inviable el acuerdo y su próxima llegada al Santiago Bernabéu.



La negativa de renovar el contrato del jugador francés que vence en el 2021 es por un solo -y temible para el United- motivo: si no aceptan negociar, el jugador podría esperar un año más e irse al Real Madrid sin dejar un solo euro en las arcas inglesas, peligro que no están dispuestos a correr por el jugador más caro que han pagado en su historia.



Así, Raiola seguiría lo hecho por Eden Hazard, quien ante la negativa del Chelsea de negociar antes del Mundial de Rusia, se negó a renovar y esperó un año más, llegando a un punto en el que los 'Blues' tenían que negociar sí o sí si no querían quedarse con las manos vacías un año después.

