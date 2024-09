Desde el estadio Más Monumental, Argentina vs. Chile (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las acciones serán este jueves 5 de setiembre desde las 9:00 p.m. (horario de Argentina y Chile, dos horas menos para Perú). La escuadra ‘Albiceleste’ llega de campeonar la Copa América y es líder del certamen; sin embargo, no contará con su principal estrella: Lionel Messi. Por el lado de ‘La Roja’, los dirigidos por Ricardo Gareca apuntan a escalar posiciones para entrar a zona de repechaje o clasificación directa. Si quieres ver este duelo, la transmisión estará disponibles por las señales de Telefe y TyC Sports para Argentina; mientras que en Chile, este encuentro podrás vivirlo en Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV ni Pelota Libre, señales piratas. No te pierdas todos los detalles de este cotejo en la web de Depor.

Lionel Scaloni habló sobre próximos duelos. (Video: TNT Sports)





