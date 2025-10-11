Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Perdió la chance del gol! Cristiano Ronaldo falló un penal en el Portugal vs Irlanda
Después de una jugada cuestionable por la que el VAR iba a conceder un penal a los ‘lusos’, el capitán portugués tuvo la intención de abrir el marcador y aumentar su récord de goles. Sin embargo, fue el portero Kelleher quien lo impidió.
Se lo falló el ‘Comandante’. Después de más de 70 minutos en los que el equipo de Portugal no pudo encontrar la forma de abrir el marcador, a pesar de los constantes intentos de sus atacantes, una jugada fortuita dentro del área desencadenaría en un penal a favor de los ‘lusos’. Si bien, la jugada fue muy polémica pues para muchos no había impactado en la mano del defensor de Irlanda si no en el pecho, el VAR también convalidó dicha infracción por lo que se le terminó otorgando una oportunidad desde los 12 pasos. El responsable de la ejecución fue Cristiano Ronaldo, pero no logró encajarlo en la portería pues a pesar de mandarla al medio y con potencia, el portero Kelleher sacó el pie para despejar dicho balón.
