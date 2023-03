Peñarol vs. Nacional cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 1 de abril por el Clásico de Uruguay en la fecha 9 del Torneo Apertura. Las acciones se llevarán a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la localidad de Montevideo, desde las 2 de la tarde (hora peruana y 04:00 p.m. en Uruguay) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus, VTV, Fútbol Libre y GOL TV. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

Peñarol quiere conservar el liderato. El conjunto Carbonero es el mejor del fútbol uruguayo en lo que va de 2023. En el campeonato doméstico, son líderes en soledad con 5 partidos ganados, 2 empatados y sólo 1 perdido ante Liverpool el pasado fin de semana.

Por otro lado, a nivel sudamericano también demostraron un buen rendimiento cuando golearon 4 a 0 a su compatriota River Plate y accedieron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo en el que compartirán zona con Defensa y Justicia, América Mineiro y Millonarios.

Antes de ese compromiso está otro igual de importante como es el clásico ante Nacional que saldrán a ganarlo como siempre con el objetivo extra de no perder la punta del campeonato.





Peñarol vs. Nacional: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Nacional busca la punta. Los comandados tácticamente por Álvaro Gutiérrez tras la salida de Ricardo Zielinski están al acecho del rival de toda la vida. Gracias a 4 victorias, 3 empates y 1 sola derrota, el Bolso se encuentra tercero con 15 unidades, a sólo 2 de Peñarol.

Por lo tanto, si gana el clásico le arrebatará el liderato al Carbonero. El otro gran objetivo de la temporada está relacionado al plano internacional ya que son cabezas de serie en la Copa Libertadores y compartirán zona con Internacional, Metropolitanos e Independiente Medellín.





Peñarol vs. Nacional: probables alineaciones

Peñarol: Thiago Cardozo, Pedro Milans, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Juan Ramos, Sebastián Cristóforo, Rodrigo Saravia, Ignacio Laquintana, Sebastián Rodríguez, Valentín Rodríguez y Oscar Cruz.

Thiago Cardozo, Pedro Milans, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Juan Ramos, Sebastián Cristóforo, Rodrigo Saravia, Ignacio Laquintana, Sebastián Rodríguez, Valentín Rodríguez y Oscar Cruz. Nacional: Salvador Ichazo, Leandro Lozano, Fabián Noguera, Diego Polenta, Camilo Cándido, Marcos Montiel, Yonathan Rodríguez, Gastón Pereiro, Franco Fagúndez, Diego Zabala y Federico Martínez.





Peñarol vs. Nacional: ¿dónde jugarán?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.