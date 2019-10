El amor a tu mascota no tiene precio: sorteó entrada para semifinal de Libertadores para pagarle la 'quimio'

El fútbol es uno de los deportes más hermosos del planeta, pero el amor hacia tu mascota no tiene precio. Por eso, un fanático de Flamengo no dudó en sortear su entrada para la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2019 contra Gremio, cuando supo que tenía que afrontar el tratamiento de quimioterapia de su mascota. Un partido lo puedes recordar y disfrutar durante dos horas, tu perro es un amigo y compañero de toda vida.



Se llama Danilo Mello y su caso se viralizó en Río de Janeiro. Luego de que se confirmara de que su perro tenía cáncer, muchas personas no dudaron en aportar su grano de arena en apoyo hacía él y la mascota, dado que se necesita de toda la ayuda posible para superar la enfermedad que actualmente aqueja al can. La imagen también da vuelta al mundo.



Danilo logró recaudar 13 mil reales, que vendrían a ser 3180 dólares. El monto es el doble de lo que necesitaba y ahora podrá afrontar – con más tranquilidad – este duro momento que le pasa a él y a toda su familia. Todos se encuentran en pro hacia su mascota enferma.



Flamengo enfrenta el miércoles 23 de octubre a Gremio por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. El ‘Fla’ igualó 1-1 en la casa del cuadro de Porto Alegre, por lo que con el empate a cero ya se encuentra en la final del torneo continental.



► Con un par de peruanos: los rumores más 'random' del Barça en los últimos mercados de fichajes [FOTOS]



► Schweinsteiger cuelga los chimpunes: ¿dónde están los campeones mundiales de Brasil 2014? [FOTOS]



► De ser el mimado de Zidane a uno más en la banca de suplentes: Isco ya tiene fecha de salida del Real Madrid



► Será titular ante Argentina y cambió de discurso: el mensaje de Ter Stegen sobre su relación con Neuer