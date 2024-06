Promete ser un duelo apasionante. Perú vs Chile chocarán en la primera jornada del grupo A de la Copa América 2024 en el AT&T Stadium, de la ciudad de Arlington en Texas, Estados Unidos. El duelo se disputará este viernes 21 de junio desde las 20:00 horas de Santiago; 20:00 ET / 19:00 CT / 18:00 MT / 17:00 PT de USA, 19:00 horas (ECU/COL/PER) . Si eres un aficionado de la ‘blanquirroja’ y la ‘roja’, pues te dejaré información importante para que no te pierdas ni un segundo del ‘Clásico del Pacífico’.

Emparejados en el grupo A junto al vigente campeón, Argentina, y una debutante Canadá, Perú y Chile se enfrentan en lo que será un duelo crucial para las aspiraciones de ambos de acceder a cuartos de final. Los incaicos aún sigue sufriendo tras la era post Ricardo Gareca, pero confían en que un experimentado DT, como Jorge Fosatti, los devuelva a lo más alto del continente. Su contraparte, los sureños se han revitalizado con la llegada de precisamente el exentrenador de la blanquirroja, el ‘Tigre’ Gareca. El argentino debutará oficialmente con buzo chileno ante sus expupilos.

Seguir partido Perú vs. Chile en vivo y en directo por la jornada 1 del grupo A de la Copa América 2024 este viernes 21 de junio desde el AT&T Stadium de la ciudad de Arlington, Texas. (Foto: Noé Yactayo)

Horarios en USA para ver Perú vs Chile por Copa América

Horario Ciudades de Estados Unidos 17:00 horas PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 18:00 horas MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 19:00 horas CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 20:00 horas ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

Perú vs Chile: horarios en México, España y Latinoamérica

México: 18:00

Costa Rica: 18:00

Guatemala: 18:00

El Salvador: 18:00

Nicaragua: 18:00

Honduras: 18:00

Perú: 19:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Panamá: 19:00

Venezuela: 20:00

Bolivia: 20:00

Paraguay: 20:00

República Dominicana: 20:00

Puerto Rico: 20:00

Chile: 20:00

Argentina: 21:00

Brasil: 21:00

Uruguay: 21:00

Alemania: 02:00 del 22 de junio

España: 02:00 del 22 de junio

Reino Unido: 01:00 del 22 de junio

Portugal: 01:00 del 22 de junio

Francia: 02:00 del 22 de junio

Italia: 02:00 del 22 de junio

¿Cómo ver Perú vs Chile por TV y vía streaming online?

La señal de DSports se encuentra disponible en Perú por los canales 610 SD y 1610 HD. Cabe señalar que este servicio es exclusivo de DirecTV para Sudamérica. No hay forma de conseguirlo bajo otro operador del cable. No obstante, se puede contratar con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO). Si deseas seguir el partido entre Perú vs Chile desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV con transmisión streaming, deberás descargar DirecTV Go (DGO) desde Google Play Store o la App Store de Apple. Previamente, tendrás que contratar el servicio de acuerdo a tu moneda local.

Si estás en Chile, puedes seguir el duelo vía Chilevisión. Este es un canal de señal abierta que se puede ver totalmente gratis en el territorio chileno desde cualquier Tv y dispositivo móvil a través de su señal en vivo. Si quieres disfrutar de la programación de CHV, así como los partidos oficiales de ‘La Roja’ te dejo los siguientes enlaces.

Alineaciones probables del Perú vs Chile

Perú: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens; Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Piero Quispe, Marcos López; Bryan Reyna y Gianluca Lapadula. DT: Jorge Fossati.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio; Alexis Sánchez, Ben Brereton y Eduardo Vargas. DT: Ricardo Gareca.