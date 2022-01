Los problemas en Gabón parecen no afecta a la interna del club y parten con la premisa que la esperanza es lo último que se pierde. El seleccionado de África no piensa en una posible desconvocatoria de Pierre-Emerick Aubameyang a pesar del positivo por coronavirus y los problemas cardiacos que se le detectó en las últimas horas. Asimismo, no existe la idea de desconvocar a Lemina y Meyé que también dieron positivo en COVID-19.

Los tres nombres que parecen tener ciertos problemas que afecta su continuidad y el físico no serán desconvocados. Hablamos de Aubameyang, Lemina y Meyé que tienen problemas cardiacos, pero siguen en la lista. Es más, se espera que el ‘gunner’ esté listo para jugar el tercer partido de la fase de grupos.

Para Gabón, el inicio de la Copa África no fue nada fácil y tuvo que lidiar con un brote de coronavirus que lo impidió de contar con algunos jugadores. Sumado a ellos, los tres positivos de los jugadores se convirtieron en un problema mayor cuando se habló sobre sus problemas cardiacos.

Siguiendo una posible lógico, la selección de Gabón debería de haber liberado a los jugadores para que puedan ser tratados por sus clubes y llevar una mejor recuperación, pero esto no se ha dado. Es más, la Federación del país africano espera contar con ellos en el tercer partido del certamen.

El próximo partido de Gabón será ante Marruecos este martes 18 de enero y será un duelo directo para saber quién ocupa la primera plaza del grupo. Esto también será vital para ‘las panteras’ porque juegan su pase a la siguiente ronda ante Ghana, quien a su vez espera alcanzar el tercer puesto cuando se mida a las Comoras.





