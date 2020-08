Fue el primero en postularse como candidato a dejar el FC Barcelona, luego de la goleada 8-2 a manos del Bayern Munich. Señaló, entonces, que si era necesario que él se marchara para refundar la plantilla, estaba dispuesto a dar un paso adelante. Y esa voz encontró eco en otros clubes de Europa, que se apuntaron rápido para tantear al Gerard Piqué. Uno de ellos habría sido el Fulham. El club inglés habló al respecto.

Toni Khan, hijo del multimillonario estadounidense de origen pakistaní Shahid Khan y copropietario del club, se limitó a escribir “falso” en uno de los comentarios a esta noticia.

(Foto: Captura Twitter Tony Khan)

Supuestamene, el Fulham habría ofrecido 5,5 millones de euros por cada temporada en un contrato por dos cursos a Piqué más otra cantidad en función de variables.

Según información del portal ‘Transfermarkt’, Gerard Piqué, de 33 años, se encuentra valorizado en 20 millones de euros. El defensor se formó en la cantera del Barcelona y luego pasó al Manchester United. En 2008 volvió al Camp Nou donde ha ganado ya todo tipo de títulos.

Koeman cuenta con él

Según avanzó la ‘Cadena SER’, el central Gerard Piqué no estaría en la lista de salida de Koeman. Todo lo contrario, pues considera al catalán una pieza clave en la defensa blaugrana, por lo que su continuidad no está en discusión.

Esto no ocurre con otros ‘pesos pesados’ de la plantilla azulgrana, a los que Koeman no tiene en cuenta. Y ellos son Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes el técnico tiene previsto hablar en los próximos días para comunicarles que no cuenta con ellos de cara al nuevo proyecto.

