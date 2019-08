¿Pogba, el siguiente? Los 'transfer request' más sonados de los últimos años [FOTOS]

El 'Transfer Request' puede ser por estos días la solución que busca Paul Pogba para salir del Manchester United y poner rumbo al Real Madrid. El cuadro español sigue encontrándose con el bloqueo por parte del equipo inglés, que se niega a negociar con ellos por el traspaso del francés.



Así, Pogba no vería más opción que usar el famoso 'Transfer Request' para 'obligar' al United a negociar y desbloquear de una vez por todas la operación.



Pero, qué es y para qué sirve este recurso que se da en la Premier League. Es una vía diplomática que está vigente desde hace muchos años y mediante la cual el futbolista puede pedir formalmente abandonar su equipo.



Eso sí, el 'Transfer Request' no suele afectar al precio final de las operaciones al no incidir directamente en las negociaciones entre clubes de origen y de destino. De hecho, tras esta vía se han dado traspasos estratosféricos, como el de Gareth Bale al Real Madrid (101 millones de euros).



Repasa, a continuación, los jugadores que utilizaron este recurso en los últimos años. ¿Será Pogba el siguiente?

► Ni Coutinho ni Dembelé: el 'tapadito' que abarataría la vuelta de Neymar al Barcelona



► ¡No los quiere ver más! Zidane los deja fuera del viaje del Real Madrid y ya no ve la hora de su salida



► Héroes sin capa: ídolos del fútbol mundial que tienen una calle con su nombre [FOTOS]



► Con un pie fuera del Barcelona: revelan las importantes cifras del traspaso de Coutinho a la Premier League