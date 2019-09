Gracias... por nada: revelan que Solskjaer sí quiso vender a Paul Pogba al Real Madrid

El mercado de fichajes llegó a su fin y ahora es cuando se van revelando las intrahistorias de los refuerzos, tanto de los que llegaron como de los 'fails' que dejó la ventana de traspasos. Y uno de los mayores 'culebrones' fue el de Paul Pogba y su salida del Manchester United para llegar al Real Madrid.



Entre las tantas historias que se tejieron alrededor del francés, algunas apuntaron a que fue Ole Gunnar Solskjær uno de los principales opositores a la salida del francés; sin embargo, según revela el ‘Daily Mail’, el técnico de los 'Diablos Rojos' no hubiera visto con malos ojos una venta del mediocampista a principio del mercado.



A Solskjær no le hubiera disgustado su salida ya que podría haber acabado incorporando a otros jugadores como Eriksen y Bruno Fernandes, al que hay que sumar el que más sonó como sustituto del ‘6’, como es Milinkovic-Savic.



Pero finalmente Paul Pogba se quedó, y tal como lo dijo muchas veces el entrenador noruego, cuenta con él. El futbolista de 26 años está teniendo minutos en un arranque no muy bueno del Manchester United, que pese a que goleó 4-0 al Chelsea en la primera fecha, no volvió a sumar una victoria en los siguientes encuentros: una derrota y dos empates.

El plan por Pogba de enero

Pogba y su agente, Mino Raiola, le han dejado claro al Manchester United su intención de marcharse del club, de los nuevos aires que busca el francés y de su intención de que acepten las ofertas del Real Madrid, teniendo en cuenta que no renovará con los 'Diablos Rojos' -su contrato vence en el 2021-.



Y según informó hace algunas semanas 'Marca', Raiola le confirmó la decisión a la cúpula del United, que insiste en que si el Madrid quiere a Paul deberá desembolsar la friolera suma de 200 millones de euros, monto que hace inviable el acuerdo y su próxima llegada al Santiago Bernabéu.



La negativa de renovar el contrato del jugador francés que vence en el 2021 es por un solo -y temible para el United- motivo: si no aceptan negociar, el jugador podría esperar un año más e irse al Real Madrid sin dejar un solo euro en las arcas inglesas, peligro que no están dispuestos a correr por el jugador más caro que han pagado en su historia.



Así, Raiola seguiría lo hecho por Eden Hazard, quien ante la negativa del Chelsea de negociar antes del Mundial de Rusia, se negó a renovar y esperó un año más , llegando a un punto en el que los 'Blues' tenían que negociar sí o sí si no querían quedarse con las manos vacías un año después.

