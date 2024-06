Polonia vs. Austria se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 21 de junio por la fecha 2 del Grupo D de la Eurocopa 2024, en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Berlín. El partido está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora peruana, 12:00 p.m. en Argentina y 6:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TVE Play, SKY Sports, Izzi TV y FOX Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Recuerda que en Depor.com podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

El DT de Austria habló previo al duelo ante Polonia. (Video: Selección de Austria)

Polonia vs. Austria: posibles alineaciones

Polonia : Szczesny; Kiwior, Bednarek, Dawidowicz; Zalewski, Romanczuk, Francowski, Szymanski, Zielinski; Swiderski y Lewandowski.

Austria: Pentz; Mwene, Wöber, Danso, Posch; Seiwald, Sabitzer, Grillitsch; Baumgartner, Gregoritsch y Laimer.