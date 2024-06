Desde el Centro Deportivo Nacional de Jamor, Portugal vs. Croacia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 8 de junio desde las 11:45 a.m. (hora peruana). El encuentro amistoso será preparatorio para ambas escuadras de cara a lo que será su participación en la Eurocopa 2024. Estarán sus mayores figuras, buscando quedar listos para el torneo que iniciará desde el 15 de junio. La transmisión de este partido estará disponible en la señal de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portugal se prepara para jugar ante Croacia. (Video: Portugal)

Portugal vs. Croacia: posibles alineaciones

Portugal : José Sá; Cancelo, Silva, Dias, Mendes; Rúben Neves, Palhinha, Vitinha; Conceiçao, Diogo Jota y Rafael Leao.

: José Sá; Cancelo, Silva, Dias, Mendes; Rúben Neves, Palhinha, Vitinha; Conceiçao, Diogo Jota y Rafael Leao. Croacia: Livanovic; Juranovic, Vida, Erlic, Sosa; Baturina, Kovacic; Luka Modric, Kramaric, Perisic; y Petkovic.