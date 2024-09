Portugal vs Escocia se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este domingo 8 de septiembre desde el Estádio do Benfica por la fecha 2 de la Liga de Naciones 2024. La selección de Cristiano Ronaldo llega con una victoria sobre Croacia, lo que la ubica en el segundo lugar, mientras que el ‘Ejército de Tartán’ viene de una derrota ante Polonia. El encuentro está programado para iniciar a las 1:45 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Gol 900 de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Croacia por UEFA Nations League. (Video: Bein Sports)