En un gran duelo, Portugal vs. Eslovaquia juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 13 de octubre por la séptima fecha del Grupo J de las Eliminatorias Eurocopa 2024. Se llevará a cabo en el Estadio do Dragão de Oporto. El compromiso, en el que ha sido convocado Cristiano Ronaldo, está programado a partir de la 1:45 de la tarde (hora colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL a través de las señales de ESPN, STAR Plus y UEFA TV.

Portugal vs. Eslovaquia Euro 2024: así fue el gol de Fernandes en el último partido de ambas selecciones con triunfo de los lusos. (Video: ESPN)





Portugal vs. Eslovaquia: alineaciones probables

Portugal: D. Costa; Dalot, A. Silva, Dias, Cancelo; Vitinha, Palhinha, Fernandes; B. Silva, Ronaldo, Jota.

Eslovaquia: Dubravka; Tomic, Gyomber, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Benes; Mak, Bozenik, Haraslin