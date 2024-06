Portugal vs. Finlandia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) en partido amistoso internacional. El duelo se jugará este martes 4 de junio, desde la 1:45 p.m. (hora peruana), en el estadio José Alvalade. El partido tendrá la presencia de Cristiano Ronaldo quien se prepara para lo que sería su última Eurocopa con su país. Las acciones son válidas por fecha FIFA, teniendo en cuenta que el rival de los lusos no participará en el certamen continental, tras no clasificar. La transmisión de este partido podrá ser vista a través de la señal de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Portugal se prepara para amistoso. (Video: Portugal)

Portugal vs. Finlandia: probables alineaciones

Portugal (4-2-3-1) : Rui Patricio; Cancelo, Inacio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Rubén Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo.

: Rui Patricio; Cancelo, Inacio, Rúben Dias, Nuno Mendes; Rubén Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. Finlandia (4-3-3): Joronen; Soiri, Hoskonen, Jensen, Niskanen; Lod, Karinen, Suhuonen; Jensen, Kallman, Antman.