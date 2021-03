Aceptó su error. Minutos después de haber culminado el Portugal vs. Serbia, Fernando Santos, entrenador luso, confesó que el árbitro del encuentro le pidió disculpas tras ver la jugada repetida del gol anulado a Cristiano Ronaldo. Con ese tanto, los lusos podrían haberse llevado la victoria en el partido por las Eliminatorias 2022.

Portugal fue uno de los afectados por la ausencia del VAR en esta fecha doble de las Eliminatorias 2022. Este sábado, Cristiano Ronaldo casi anota el 3-2 a favor de los lusos, pero el árbitro del partido decidió no cobrarlo. El delantero portugués mostró su fastidio rápidamente a tal punto de tirar la cinta de capitán en el campo.

Finalizado el encuentro, Fernando Santos, entrenador portugués, tuvo la rueda de prensa que es habitual al finalizar cada cotejo. El director técnico incidió en las disculpas que le pidió el árbitro, puesto que considera que afectó severamente a los lusos.

“El árbitro me pidió disculpas y me digo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaría para disculparse. Y así fue”, mencionó Fernando Santos en la rueda de prensa.

Asimismo, el entrenador de la Selección de Portugal confesó que lleva varias veces siendo afectado por este tipo de acciones. “Es la segunda vez en una fase de clasificación que me piden disculpas después del partido. Le dije en el campo que no había VAR ni línea de gol. Los árbitros son humanos y cometen errores, pero para eso está el VAR y la tecnología de la línea de gol está para evitarlo”, añadió.

El empate entre Portugal y Serbia los ponen en los más alto del Grupo A. Ambas selecciones tienen cuatro puntos tras haber jugado dos partidos. La clasificación se mantiene abierta hasta los próximos encuentros.





