El estudio realizado por el Observatorio de Fútbol CIES, reveló que Liverpool es la primera plantilla es la más cara de Europa. Los dirigidos por Jurgen Klopp están valorizados en 1.405 millones de euros. El análisis aparece a partir de los 20 jugadores por club con los valores más altos.

Detrás de los ‘Reds’ se encuentra Manchester City. El equipo citadino, que tienen entre sus jugadores a Kevin de Bruyne con un costo de 76 millones de euros, ocupa el segundo lugar.

Los de Klopp tienen varios futbolistas valorizados en más de 150 millones. Los de precio más elevado es Mohamed Salah (150 ME), Sadio Mané (150 ME) o Alexander-Arnold (110 ME).

Barcelona se ubica en la tercera posición con 1.170 millones de euros, 70 más que el Real Madrid, cuarto clasificado. Por encima de los 1.000 millones hay dos equipos más: Chelsea y Manchester United.