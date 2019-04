Si quieren ser 'bravos' como yo...: Dani Alves y la recomendación al PSG para triunfar en Champions League

El experimentado defensor brasileño del PSG , Dani Alves , dijo el jueves que el club debería seguir sus recomendaciones para mejorar sus actuaciones en la Champions League.

Alves suma tres coronas en Liga de Campeones, tres en el Mundial de Clubes y dos títulos en la Supercopa de Europa, junto a muchas conquistas a nivel local que lo ubican como el futbolista activo más ganador del mundo. Pero el sudamericano cree que en PSG no lo escuchan lo suficiente.



PSG ha sido eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones por tres años consecutivos, y esta temporada quedó fuera ante Manchester United pese a que se impuso 2-0 en la ida en Old Trafford.



"Sé cómo ganar", dijo a RMC Sport el jugador de 35 años, quien se unió a PSG en 2017 desde la Juventus y ha estado negociando una extensión de contrato para la próxima temporada.



"Cuando quiero decir algo, me gustaría que me hagan caso. No porque sea mejor que otros, sino porque he estado allí. Cuando alguien ha estado allí, tal vez sea bueno escucharlo, confiar en su experiencia. Tal vez funcione, quizás no. Me gustaría que cuando dijera algo, me escucharan más".



PSG está a punto de lograr un octavo título de la liga francesa, algo que puede conseguir el domingo si no pierde ante su escolta Lille.

Reuters.

