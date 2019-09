¿Se desarma el proyecto del PSG? Manchester United tiene a Thomas Tuchel en el punto de mira

► Sorpresa: Lionel Messi elegido el FIFA The Best 2019 por encima de Van Dijk y Cristiano



El presente del Manchester United no es el mejor, o al menos no es el arranque que esperaban en Old Trafford. Al triunfo con goleada en la primera fecha de la Premier League (4-0 ante Chelsea) le siguieron dos derrotas, dos empates y una victoria. Y pese a que el técnico Ole Gunnar Solskjaer aún cuenta con suficiente margen de error y confianza, los 'Diablos Rojos' han preferido idear un plan a futuro.

Así, según adelanta el 'Daily Mail', en el United tendrían en carpeta, y en la mira, nada menos que a Thomas Tuchel , el actual técnico del PSG , que por ahora es líder de la Ligue 1 e inició de la mejor manera la Champions League, goleando 3-0 al Real Madrid. Sin embargo, el torneo europeo podría convertirse en la 'tumba' del entrenador alemán.



El gran proyecto del cuadro parisino siempre ha sido conquistar la 'Orejona', de hecho por eso llevaron a Neymar, pero no ha podido pasar de octavos de final.



La última vez, los parisinos fueron eliminados precisamente ante el Manchester United de manera increíble luego de ganar el partido de ida 2 a 0.

Confianza renovada

Sin embargo, y pese al interés que pueda surgir a largo plazo por Tuchel desde Inglaterra, el técnico alemán ha renovado contrato hasta el 30 de junio de 2021 con el PSG. De todos modos, los resultados mandan en el fútbol y jamás está descartado un giro de timón en los próximos meses.

