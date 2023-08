PSG vs. Jeonbuk EN VIVO vía STAR+ y Fútbol Libre TV: a qué hora juegan y cómo ver.

PSG vs. Jeonbuk se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 3 de agosto por amistoso de la gira asiática del cuadro de Luis Enrique en partido que se llevará a cabo en el estadio Busan Asiad Main de la localidad de Busan (Corea del Sur). El partido está programado para las 3 de la madrugada (hora peruana y 09:00 a.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus y Fútbol Libre TV. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.





PSG vs. Jeonbuk: posibles alineaciones





PSG: Donnarumma; Hakimi, Pereira, Kimpembe, Bernat; Ndour, Verratti, Sanches; Lee, Ekitike, Gharbi

Jeonbuk: Kim; Koo, Jeong, Hong, Choi; Han, Amano, Park, Moon; Silva, Gustavo





Lee Kang-in es uno de los últimos fichajes del Paris Saint-Germain. (Video: PSG)