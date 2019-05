¡Se cayó el sueño de Infantino! FIFA confirmó que el Mundial Qatar 2022 será con 32 selecciones

FIFA confirmó que por "problemas políticos y de logísticas", el Mundial de Qatar 2022 será con 32 equipos y ya no con 48 como se estuvo especulando. Esto será anunciado oficialmente el 5 de junio en París, en el congreso de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

La FIFA anunció el miércoles que el Mundial de Qatar 2022 se jugará con 32 selecciones, y no con 48 como pretendía su presidente Gianni Infantino , debido a que la propuesta no es viable bajo las actuales circunstancias.



"Un análisis conjunto concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio", dijo la FIFA en un comunicado.



La entidad agregó que, debido a estas circunstancias, "se decidió no seguir adelante" con la opción de que Qatar albergara un Mundial de 48 equipos o que otros países se sumaran a la organización.



Por lo tanto, la FIFA no presentará el proyecto del Mundial ampliado en su Congreso del 5 de junio.



► Tras descartar a Jovic: Real Madrid alista 120 millones para el fichaje del 'nuevo Cristiano Ronaldo



► Sinceridad: Asensio hizo tremenda autocrítica en Instagram por mala temporada del Real Madrid



► ¿Neymar como próximo Balón de Oro? El efecto de su fichaje por el Real Madrid para el 2019-20



► Con Diego Lainez: 20 jóvenes figuras a seguir en el Mundial Polonia Sub 20 2019 [FOTOS