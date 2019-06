El mundo no lo cree: crack mundial fue detenido por casos de corrupción de Qatar 2022

Nadie esperaba esto de parte de una gloria viviente del deporte rey. El expresidente de la UEFA, Michel Platini fue detenido en relación con la concesión de Qatar 2022 al país asiático, dijo un funcionario judicial este martes. Confirmando un reporte publicado por Mediapart, el funcionario señaló que el ex futbolista fue arrestado dentro de una pesquisa sobre la designación de la sede de la Copa del Mundo.

Michel Platini, ex crack del fútbol francés, estaba retenido en la Oficina Anticorrupción de la policía judicial a las afueras de París. Claude Gueant, exsecretario general del Elíseo durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, también fue interrogado dentro de la investigación por el Mundial Qatar 2022 , pero no fue arrestado.



La fiscalía francesa ha revisado el proceso de adjudicación de los Mundiales de 2018 y 2022 y antes interrogó al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. La fiscalía financiera estatal abrió una investigación por posible corrupción privada, asociación para delinquir, tráfico de influencias y por beneficiarse de ese tráfico de influencias en relación a los torneos de 2018 y 2022, concedidos a Rusia y Qatar, respectivamente. Platini tendrá que responder ante esto.

El abogado y asesor del también ex jugador de Juventus no respondió. Gran parte de la trama se centra en la decisión del ex futboslita de votar por Qatar. Blatter, que presidía la FIFA en el momento de la votación en 2010, culpó a 'Le Roi' de renegar de un "pacto de caballeros" secreto para conceder el máximo torneo de selecciones a Estados Unidos.

Michel Platini dijo en 2015 que "podría haber contado" a las autoridades estadounidenses que votaría por su candidatura. Sin embargo cambió de opinión tras una reunión en noviembre de 2010, auspiciada por el entonces presidente galo Nicolas Sarkozy en su residencia oficial en París, a la que asistió el príncipe heredero de Qatar, ahora emir, Tamin bin Hamad al-Thani.

Michel Platini jugó por el AS Nancy, Saint-Etienne y Juventus. (Foto: Getty) Michel Platini jugó por el AS Nancy, Saint-Etienne y Juventus. (Foto: Getty)

(Con información de AP)

