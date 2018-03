Racing Club vs. Patronato se ven las caras en El Cilindro este domingo 18 de marzo en el marco de la jornada 20 de la Superliga Argentina 2018, donde la 'Academia' busca recuperarse tras el empate cedido en la jornada anterior y meterse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. El duelo se juega desde las 11:00 a.m., hora local, y 9:00 a.m., hora peruana.

PAÍS HORARIO México 8:00 a.m. Perú 9:00 a.m. Ecuador 9:00 a.m. Colombia 9:00 a.m. Chile 11:00 a.m. Argentina 11:00 a.m. Brasil 11:00 a.m.

Racing, dirigido por Eduardo Coudet, cortó una serie de cinco victorias seguidas al igualar en la fecha pasada ante Chacarita, resultado que lo dejó en la séptima posición de la clasificación con 32 unidades, por lo que el domingo saldrá por los tres puntos que lo metan al pelotón de los de arriba.



Por su parte, Patronato, que dirige Juan Pablo Pumpido, viene de caer por la mínima diferencia ante River Plate en condición de local, así que también va en busca de la recuperación para sumar puntos e intentar alcanzar un cupo a algún torneo internacional.



El 'Patrón' se ubica en el puesto 18 con 24 unidades y su última victoria la obtuvo en la jornada 16 con el 3-0 sobre Chacarita, y desde ese momento acumulan un empate y dos derrotas.

Racing Club vs. Patronato: alineaciones probables:



Racing : Juan Musso; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Nery Dominguez; Neri Cardozo, Diego González y Ricardo Centurión; Lisandro López y Lautaro Martínez.



Patronato: Sebastián Bértoli; Agustín Sandona, Walter Andrade, Luca Sosa y Bruno Urribarri; Maximiliano Núñez, Martín Rivero, Gastón Gil Romero, Julián Marchioni y Agustín Guiffrey; Sebastián Ribas.