Un 'Tigre' suelto: Falcao, la esperanza de Colombia de cara a la Copa América 2019 [PERFIL]

Hay un 'Tigre' en Sudamérica que desde que entra a las canchas trata de devorar a rival que se le cruce en el camino. Con los dientes afilados va en busca de goles para su país y su respectivo club… y vaya que ha metido miedo. Como todo felino, se ha adaptado en el terreno donde pasó. Radamel Falcao García es una de las piezas claves de la Selección de Colombia en los últimos años y la principal arma en ataque 'colocha' para la Copa América 2019 que se viene. ¿Cómo así el ex River Plate y Atlético de Madrid se hizo un nombre en el mundo del fútbol y fue considerado uno de los 'killers' del continente americano?

Su historia con el balón a los pies no viene, precisamente, de un barrio humilde como son los ya conocidos relatos, por ejemplo, de James Rodríguez, Casemiro, Lionel Messi o Sergio Agüero. Lo que vivió el atacante fue pasar de un lado al lado, palpando diversas camisetas desde niño y conociendo los diversos matices que nos da este hermoso deporte. ¡Hasta pudo elegir otra disciplina en lugar al fútbol! Aquí repasa cómo ha sido su vida, anécdotas, goles, estadísticas y títulos de uno de los mejores futbolistas que ha parido la gran Colombia.

EL FÚTBOL VINO A FALCAO GRACIAS A SU PADRE

Radamel Falcao García Zárate nació un 1 de febrero de 1986 en el barrio de Mamatoco de Santa Marta, Colombia. Su padre, de nombre también Radamel, tenía claro que su hijo debía ser un futbolista como él. Cuando el 'Tigre' vio la vida, su padre jugaba como delantero en el Unión Magdalena donde también pasó una de las glorias vivientes del fútbol, Carlos 'El Pibe' Valderrama. Meses más tarde, su polivalencia se dio en evidencia cuando pasó a la zaga defensiva, sector en donde más destacó.

Su juego llevó al padre de Falcao a pasar por clubes como Santa Fe, Tolima y Bucaramanga. Es más, recibió un llamado de Venezuela y no la pensó dos veces para conseguir dinero para su familia. Es así que el pequeño Radamel se fue con él y a su llegada a tierras llaneras hubo otro deporte que le llamó más que la atención: el béisbol. Se unió al Unión Atlético El Vigía, en donde participaba tanto en las divisiones menores del fútbol como en béisbol. En ambos destacaba, pero tenía que tomar una firme decisión respecto a su futuro. "¿En cuál me debía quedar?", se preguntaba de niño. Su padre influyó para que se quede en el deporte rey… y eligió bien.

A su vuelta a Colombia, Falcao fue parte de la Copa Tutti Frutti 1997 y allí se llevó las miradas de toda Bogotá. En ese año anotó 52 goles y los diversos medios de la ciudad ya empezaban a hablar de él como un delantero en potencia que iba a dar que hablar en el futuro. Uno de sus entrenadores, Guillermo Villarreal, recuerda con agrado cuando tuve el 'Tigrecito' – en ese entonces – como uno de sus dirigidos. "Me di cuenta que era distinto a los demás. No vi a nadie como él con esa capacidad goleadora", dijo.

Radamel Falcao en sus inicios en el mundo del fútbol.

DEBUT, SUEÑO MILLONARIO Y SALTO A EUROPA

Los años pasaron y es así que el joven Falcao pasa a las filas del Lanceros Boyacá de la Categoría B de Colombia. Es más, con 13 años y 112 días de edad debutó como profesional el 28 de agosto de 1999, llegando a ser el jugador más joven en pisar un terreno de juego profesional en tierras colombianas. Dos años fueron los que estuvo en ese club para luego fichar por uno de los mejores equipos del continente: River Plate. El 'millonario', en 2011, se hizo con sus servicios al ver su nivel, pese a que solo había marcado un gol en dos años con la camiseta del Lanceros. ¿Cuánto pagaron los argentinos? 500 mil dólares americanos. Antes de partir a Argentina, su padre le dejó una tremenda reflexión para que sepa lo que sacrificaba. "Cuando salí de Santa Marta a Bogotá eran 18 horas en bus y una en avión. Ahora a ti te toca hacer seis en avión o 15 días en bus. No me vas a decir que vas a extrañar algo", le comentó.

Como era de esperarse y debido a su inexperiencia aún en la primera división, lo enviaron al equipo juvenil de la octava división. Su primer partido con el primer equipo no se dio hasta cuatro años después de la mano del técnico Leonardo Astrada en la derrota 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el Apertura 2005 se desbandó al anotar tres dobletes y llegar a los siete tantos, esta vez con Reinaldo 'Mostaza' Merlo en el banquillo. Es así que el colombiano se afianzó en el cuadro de la capital argentina con goles bajos los brazos y también gracias al título del Clausura 2008 con Diego Simeone.

A fines de ese año, la prensa europea reportó el interés de equipos como AC Milan y Deportivo La Coruña en querer llevarse al colombiano. Fluminense de Brasil también lo tuvo en la mira, pero finalmente Radamel Falcao se quedaría un semestre más en River. Pese a que dar fuera de la Copa Libertadores en la fase de grupos, fue clave en el conjunto que en ese entonces dirigía Néstor Gorosito. Ahora sí ya era la hora de dar el gran salto al Viejo Continente para vestir los colores del Porto.

AVENTURA PORTEÑA, ATLÉTICA Y FRANCESA

Fueron 5,5 millones de euros los que Porto puso sobre la mesa sacar a Falcao del Monumental de Núñez. Había dudas al inicio respecto a su adaptación al fútbol portugués, pero con el pasar de las semanas demostró que, de arranque, estaba para 'romperla' allí. En sus primeros 19 partidos anotó 11 tantos e incluso se dio el lujo de marcarle al Atlético de Madrid y Arsenal en la fase de grupos de la Champions league. ¡Contabilizó 34 goles en 45 choques en la temporada 2009-10!

La siguiente campaña fue de ensueño. Se llevaría títulos como la Liga de Portugal y la Copa local. El cansancio no existía en su diccionario. Los goles llegaban a como dé lugar y en los mejores escenarios posibles: fue el autor del 1-0 con el que su equipo le ganó al Sporting Braga en la final de la Europa League. Ya estaba para otras cosas, por lo que recibió el llamado de uno de los principales clubes de la liga española: el Atlético.

Cerca de 10 mil hinchas colchoneros fueron hasta el Estadio Vicente Calderón para ver in situ la presentación de Falcao. En primera, el colombiano la tuvo más que clara para ganarse el titularato en la capital española y, es más, su mejor nivel se vio de la mano de Diego Simeone, su ex DT en River, quien llegó en reemplazo de Gregorio Manzano. Con el 'Cholo' como estratega, destacó marcándole al Real Madrid y Barcelona y brillando en la final de la Europa League 2012 frente al Athletic Club con un doblete.

En el Atlético, el colombiano era la figura para los hinchas colchoneros.

Los elogios seguían para el 'colocho', quien fue nominado también a mejor jugador UEFA de la temporada. Chelsea lo sufrió sobremanera con su triplete en la Supercopa de Europa (4-1) y también el Madrid en la final de la Copa del Rey en el mismísimo Santiago Bernabéu, ganándole a los merengues de José Mourinho por la mínima diferencia. Tenía el mundo a sus manos, aunque llegaría una discutida decisión con respecto a su futuro de cara al inicio de la temporada 2013-14.

Y que es Radamel Falcao priorizó el tema económico por encima del deportivo cuando firmó por AS Mónaco. El Atlético recibió 63 millones de euros por la operación en la que el atacante se metió al bolsillo 14 millones de euros al año. Su cuota goleadora se vio reducida significativamente con el conjunto galo… y lo peor que vivió en su carrera como futbolista iba a llegar a poco del término de la campaña.

KO DEL MUNDIAL, ‘BAJÓN’ EN LA PREMIER Y ASCENSO EN FRANCIA

En enero del año 2014, el 'Tigre' se lesionó en un partido contra Chasselay por la Copa de Francia a poco de terminar el primer tiempo. No pudo terminar el encuentro y se confirmaron los temores de la dirigencia del cuadro francés horas después: se le diagnosticó la rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda. Así, su presencia en el Mundial Brasil 2014 con la Selección de Colombia se ponía más que en duda.

No fue hasta el que técnico del cuadro colombiano, José Néstor Pékerman, confirmó en rueda de prensa que no iba a ser llamado a la cita mundialista al no estar 100% en condiciones físicas. Duro golpe. Sin embargo, acató la decisión y le deseó lo mejor a su país, que llegó hasta cuartos de final. "No quería quitarle la chance a un compañero para que jugara si atentar contra mi salud", declaró en ese entonces a Goal.

Tras esto, Mónaco lo cedió al Manchester United con opción de compra, viviendo así su primera experiencia en el futbol inglés. Fue presentado con bombos y platillos en el equipo con Louis van Gaal como director técnico, aunque en el campo no se vio reflejado ese gran pasado con las camisetas de River, Porto y el Atlético. Tan solo una campaña la pasó en Old Trafford, en donde únicamente anotó cuatro goles. Quien no le perdió la fe fue Chelsea, que al ver que los 'Red Devils' no lo ficharon, optaron por pedirlo a préstamo por un año. Empero, Falcao continuó en mala racha en Stamford Bridge solo anotando en un oportunidad.

Su regreso a la liga francesa se dio para bien, un torneo al que le costó adaptarse – sobre todo por la lesión -, pero en el cual volvió a alcanzar el nivel que lo hizo dar a conocer en el mundo del fútbol. Afianzado ahora en el Principado y con algunos títulos en su palmarés, la meta, sin duda, es la Champions, en donde ha llegado como máximo a semifinales con el elenco francés de la mano de Leonardo Jardim.

Los números de Radamel Falcao en los equipos en donde ha jugado.

(*): Datos hasta el fin de la temporada 2017-18

SELECCIÓN DE COLOMBIA: LA DEUDA PENDIENTE

Sabe que el éxito con el combinado de su país es un tema aparte. Ya se perdió una Copa del Mundo debido a una terrible lesión y en Rusia 2018 su país, con él en la cancha, llegó hasta octavos. Radamel Falcao tiene presencia en la Selección de Colombia desde el año 2001, fecha en la que participó en el Sudamericano Sub 17 en Perú. Su debut con la mayor recién se dio en 2007 en un duelo frente a Uruguay.

Con la Copa América 2019 a la vuelta de la esquina y la 2020 como sede en Colombia (junto a Argentina), no hay pretexto para que destaque teniendo a cracks al lado como James Rodríguez, David Ospina y Juanfer Quintero, todo bajo la dirección técnica de Carlos Queiroz. ¿Se podrá?

Falcao y sus números con el combinado de la Selección de Colombia.

(*): Datos hasta el año 2018

PALMARÉS DE RADAMEL FALCAO COMO PROFESIONAL:

River Plate: Torneo Clausura

Porto: Primeira Liga (2), Copa de Portugal (2), Supercopa de Portugal (2) y Europa League.

Atlético de Madrid: Copa del Rey, Europa League y Supercopa de Europa.

AS Mónaco: Ligue 1.



PRINCIPALES PREMIOS INDIVIDUALES DE FALCAO:



Máximo goleador de la UEFA Europa League: 2

Deportista del año en Colombia: 1

FIFA FIFPro World XI: 1

Equipo del Año de la Liga BBVA: 1



