Después de Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz debe ser el ‘9’ de la Selección Peruana. Por largo tiempo. Tiene los argumentos para hacerlo. Por edad y por lo que, de costumbre, hace y cumple en la Liga MX: goles y buenas actuaciones, que no hacen más que asegurarle un lugar en la lista final de jugadores para el Mundial de Rusia 2018.

Es más, a falta del desenlace del caso Guerrero y la incertidumbre por su ritmo futbolístico, el delantero del Monarcas Morelia parte como gran opción para Ricardo Gareca. Sabemos que Jefferson Farfán también puede cumplir esa función, pero la inclusión de Ruidíaz no debería descartarse.



Ruidíaz no necesita ser el típico centro-delantero que va al choque con los defensores y que aguante la pelota para buscarse espacios. La simpleza y efectividad de su juego, hasta el momento, le ha permitido anotar 39 goles en 68 partidos desde que llegó a tierras mexicanas. Y muchos de ellos, golazos, con excelentes recursos técnicos.



La ‘Pulga’ cumple con dos muy valorados requisitos: es un goleador y gran definidor. Sin entrar en odiosas comparaciones con Guerrero, Ruidíaz ha demostrado que decide mejor cuando tiene el arco en frente. De zurda, de derecha, de cabeza, de ‘sombrerito’, de ‘tijera’, de penal, en el área, de media distancia, etc. Frente a Islandia se le abrió el arco y dio una muestra de lo que puede aportar. Habrá que verlo ahora, si decide Gareca, en Rusia.