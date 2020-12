Cada vez son más los rumores que colocan a Erling Haaland en el Real Madrid. El delantero noruego, que se recupera de una lesión en Doha, está en la mira del cuadro ‘blanco’, que iría por el atacante en el próximo mercado de fichajes de mitad de 2022. El agente de Toni Kroos ha sido el último en alentar esos rumores.

El representante del madridista, Volker Struth, habló para Einfanch mal luppen, el podcast que Toni comparte con su hermano Félix. Y ambos le preguntaron por un jugador que le gustaría contratar para su agencia Sports Total.

Struth no se lo pensó: “A Haaland no le diría que no. Es muy especial, tanto como futbolista como personalmente. También es joven”, contestó y añadió una frase bastante interesante desde el punto de vista madridista: “Puede que tú aún juegues con él, Toni. Hará su camino”. De Kroos solo se escuchó una leve sonrisa.

El agente de Kroos mantiene una gran relación con Florentino Pérez, de la cual también comentaron: “El Real Madrid es otro nivel. Cuando empecé con esto solía decir que no lo has conseguido hasta que logras hacer un negocio con este tipo de club y así fue. La relación se ha convertido en muy cordial a lo largo de los años. El Real Madrid juega en otra liga, tanto sobre el terreno de juego como fuera de él”, explicó Struth.

Su salida del Bayern

Kroos explicó detalles inéditos sobre su traspaso del Bayern Munich al Real Madrid por solo 25 millones de euros en el 2014. Struth, de fondo, aseguraba que el “Sr. Pérez lo catalogó como el fichaje del siglo”.

“Estuvimos negociando durante mucho tiempo y, en aquel entonces, Uli Hoeness no sabía cómo era mi relación con Volker”, explicó Kroos. “Me dijo que llamara al orden a mi agente. Dijo que sus pretensiones salariales eran una auténtica desfachatez. Yo le contesté: ‘Bueno, ésa es su opinión. Pero para dejarlo claro: no son sus pretensiones, sino las nuestras. O nos ponemos de acuerdo o no’. Me quedaba tan solo un año de contrato. El traspaso fue relativamente económico. Para el Real Madrid fue fácilmente asumible”, relató el futbolista.

