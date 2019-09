A 'romperse el coco': ¿quiénes deberían integrar el tridente de ataque del Real Madrid?

Real Madrid se enfrenta el sábado al Levante por la cuarta fecha de LaLiga Santander en el Bernabéu, un partido para el cual Zinedine Zidane ya podrá contar con el flamante refuerzo de la temporada Eden Hazard. El belga no ha tenido oportunidad de debutar oficialmente debido a una lesión en la pretemporada, y que tiene a todo el madridismo ansioso.

Pese a que aún no está al 100%, el duelo se antoja como el ideal para que Hazard salga como titular, y no solo por cuestiones deportivas, sino también dirigenciales, pues en las oficinas del Bernabéu quieren empezar a ver en acción al fichaje que les costó 100 millones de euros.



Ante esta situación, la pregunta que cae de maduro es: ¿quién acompañará a Hazard en el ataque?

Eden Hazard llegó al Real Madrid desde el Chelsea. (AP) Eden Hazard llegó al Real Madrid desde el Chelsea. (AP)

El 'Gato', inamovible

A Karim Benzema no no lo mueve nadie. El francés, muchas veces resistido, fue el único que dio la cara la temporada pasada, en la desastroza campaña del Madrid. Y este curso lo ha empezado con el pie derecho con dos goles en las primeras tres jornadas. Además, el francés no tiene un sustituto de peso: Luka Jovic es bueno, pero aún tiene que adaptarse a lo que pretende Zidane y por ahora tiene el rol de segundo delanero.

Karim Benzema | Real Madrid | Goles: 2. (Getty Images) Karim Benzema | Real Madrid | Goles: 2. (Getty Images)

Bale, en gran forma

Estuvo a un paso de irse del Real Madrid, pero ante la necesidad de Zidane de encontrar variantes en ataque y frente a la repentina ola de lesionados, Gareth Bale se quedó y ha sido el mejor en el arranque de temporada. Su doblete en la tercera fecha para salvar al Madrid ante el Villarreal fue la 'cereza' de la torta de los elogios que habían generado sus buenas actuaciones.



El galés, además, ofrece la posibilidad de jugar por cualquiera de las bandas, su gran pegada desde lejos y el buen juego aéreo con el que aporta tanto en defensa como el ataque. Sin embargo, su gran forma también es una 'moneda al aire', pues no se sabe en qué momento una lesión puede dejarlo al margen otra vez.



En todo caso, Zidane debería aprovecharlo lo más que pueda.

Gareth Bale cumple su sexta temporada en el Real Madrid. (Getty) Gareth Bale cumple su sexta temporada en el Real Madrid. (Getty Images)

'Vini', el revulsivo

Otra de las buenas noticias que dejó la terrible temporada anterior en el Real Madrid fue la aparición de Vinicius Junior, quien si bien dejó en claro tiene aún mucho camino por recorrer, también dejó en claro que no le huye a la responsabilidad y siempre pisa el terreno de juego con muchas ganas.



El brasileño es, tal vez, el mejor en el plantel de Zidane en el uno contra uno, pero aún tiene mucho que mejorar en cuanto a decisiones: por lo general no sabe qué hacer cuando supera al último rival y queda de cara al arco.



Además, ya avisó que por la banda derecha no se siente del todo cómodo.

Vinicius tiene contrato en Real Madrid hasta el año 2025. (Foto: Getty Images) Vinicius tiene contrato en Real Madrid hasta el año 2025. (Foto: Getty Images)

