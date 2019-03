Claro y directo: La dura confesión de Keylor Navas sobre su etapa con Solari en el Real Madrid

Costa Rica afrontará los dos amistosos de marzo con sus principales figuras, incluido el guardameta del Real Madrid , Keylor Navas , quien se confesó en una entrevista para la cadena 'Cope' sobre la dura etapa que le tocó pasar en los últimos meses con Santiago Solari como entrenador, y también habló de sus ilusiones renovadas con el regreso de Zinedine Zidane.

El guardameta 'Tico' reconoció que era consciente que con el 'Indiecito' no tendría oportunidades en el arco, y habló de un hecho puntual que lo golpeó muchísimo.



"Sí tenía la sensación de que hiciese lo que hiciese en los entrenamientos no iba a jugar. Pero siempre he sido un profesional, me motivaba hacer las cosas bien porque soy un privilegiado", apuntó.



Y agregó: "El último partido de Champions en la fase de grupos fue bastante feo. Se dio la oportunidad de jugar a casi todos mis compañeros y a mí no. Era difícil aceptarlo pero le hice frente a la situación y había que seguir trabajando".

Ilusiones renovadas con Zidane

"Ahora hay que enfocarse en la nueva etapa con Zidane. Disfrutar de lo que venga. estoy tranquilo porque sé que él da oportunidades a todos los futbolistas, no solo a mí".

Su futuro

"Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid y estoy concentrado en lo que viene. He dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero no quiero pasar otro año así".

