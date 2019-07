Courtois envía contundente mensaje a Navas: "Ahora está claro quién es el número uno"

¡A quién le caiga el guante que se lo chante! Y esta frase en un 'duelo' de guardametas no puede encajar mejor. Más allá de la buena relación que puedan llevar, ambos son profesionales y queda claro que aprovecharán cada oportunidad para adueñarse del arco del Real Madrid. Por lo pronto Zinedine Zidane se ha decantado por Thibaut Courtois y el belga se ha encargado de reafirmarlo.



El portero reconoció lo que es un secreto a voces y no tuvo ningún reparo en decirlo en una entrevista con un medio belga: "Creo que ahora está claro quién es el número uno, me siento más fuerte que nunca", señaló a 'Het Nieuwsblad' sobre la disputa por el puesto de arquero del Madrid.



"He tenido una muy buena preparación, he entrenado bien y estoy fino. Después de la temporada pasada, mi porcentaje de grasa fue del 8,8 por ciento. Regresé este verano con un 8,1 por ciento, lo que es bueno después de un mes de vacaciones. Me siento bien, espero que continúe esta línea", agregó.



Hasta el momento, en los dos amistosos que ha disputado el Real Madrid por la a International Champions Cup 2019, Courtois y Navas han dividido tiempos: el belga jugó la primera parte del primer partido de la pretemporada contra el Bayern y la segunda mitad del segundo ante el Arsenal.

Primer derbi



Mientras tanto, el Real Madrid se prepara para el duelo del viernes ante el Atlético de Madrid por la International Champions Cup 2019, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford (New Jersey, Estados Unidos).



El equipo de Zinedine Zidane viene de un resultado negativo y otro positivo: perdió 3-1 frente al Bayern Munich de Niko Kovac, en tanto que después empató 2-2 con Arsenal (le ganó en la tanda de penales).



Por su parte, los del 'Cholo' llegan de empatar sin goles en los 90' con las Chivas de Guadalajara, pero ganó 5-4 en penales.

