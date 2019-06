Lo dejaron 'helado': Real Madrid ofrece a Isco como 'medio de pago' por el pase de Pogba

La novela para Isco Alarcón parece que aún no ha terminado. El mediocamposta había aceptado quedarse en el Real Madrid bajo las condiciones que le puso Zidane, ser primera pieza de recambio; sin embargo, la presión del francés para contar con Paul Pogba ha llevado a que Florentino Pérez ofrezca al malagueño al Manchester United como moneda de cambio.

Según adelanta el medio español 'Don Balón', dentro de las negociaciones por el volante francés, el presidente del Madrid habría ofrecido a Isco más la suma de 40 millones de euros por el pase de Pogba.



Lo cierto es que Isco no ha tenido una temporada muy llamativa. Alejado del equipo por Santiago Solari, con el que apenas jugó, el malagueño volvió a ver la luz al final del túnel con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo, con quien apareció en los once partidos que dirigió, seis de ellos como titular. Sin embargo, queda claro que su nivel y forma física no son los mejores.



La situación de Isco en el Madrid:

De acuerdo a 'Jugones', Zidane se reunió con Isco para explicarle cuál es el plan particular que tiene con él. El técnico francés le manifestó que lo tiene en cuenta, aunque a la expectativa. Le comentó que será suplente, apuntó el citado medio.



Isco, frente a este panorama, aceptó la decisión de su entrenador en el Real Madrid. Sin embargo, las intenciones de otros clubes como la Juventus o el Manchester City cambiarían todo en Valvedebebas, donde buscan hacer caja con el traspaso.



Real Madrid está obligado a hacer caja para afrontar los fichajes que tiene planteado hacer en las próximas semanas y, tal y como informó Marca, la UEFA solo permitirá fichar 100 millones de euros por encima de lo vendido. Motivo por el cual, Isco podría ser el elegido para abandonar el Santiago Bernabéu, teniendo en cuenta que cualquier club tener a un jugador como él en sus filas.

