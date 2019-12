¿Se volverán a juntar? Llegó en el 2011 con apenas 18 años al Real Madrid y no tardó mucho en quitarle el puesto de titular a Pepe. El mismo Mourinho apostó por él pese a los cuestionamientos, pero el central no defraudó. El tiempo le terminó dando la razón al entrenador luso, pues a la fecha Raphael Varane no solo es un indiscutible en la defensa madridista, sino que también es uno de los capitanes del equipo. Y es el mismo ‘Mou’, ahora, el que quiere tener al defensor francés en su Tottenham.

De acuerdo a información de ‘El Desmarque’, los ‘Spurs’ lanzarán una oferta de 80 millones de euros por Varane. Una propuesta realmente buena por el francés, que ya la temporada pasada deslizó la posibilidad de marcharse del Bernabéu en busca de nuevos retos. PSG y Juventus aparecieron como los principales candidatos, pero finalmente Zidane convenció a su compatriota de quedarse.

Desde luego, en el Bernabéu no quieren dejarlo ir, no al menos tan fácil, pero si al final de cuentas Varane se decide a cambiar de aires y asumir nuevos retos, Florentino Pérez pedirá un fuerte monto que superaría la oferta de 80 ‘kilos’ que tienen en mente en el Tottenham: 100 millones de euros, por lo menos.

Así las cosas, en el Real Madrid buscarán hacer todo lo posible para que Varane no se vaya. Incluso, en las oficinas de la ‘Casa Blanca’ estarían evaluando una mejora de contrato.

