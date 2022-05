Rafael Leao, de 22 años y jugador del AC Milan, debutó en la absoluta el año pasado y está centrado en la selección de Portugal, que jugará ante España en la Nations League. El atacante fue preguntado por el interés del Real Madrid, que busca delantero tras el ‘no’ de Mbappé.

“Me pone muy contento, pero tengo los pies en el suelo. Es un orgullo trabajar con jugadores con mucha experiencia. En cuanto a mi evolución, dejé el Sporting joven y me fui al Lille. Puede que la gente no lo sepa, pero la Ligue 1 es una liga fuerte, he evolucionado. A continuación, un paso importante para el Milan. Dos años no fueron como yo quería, pero ahora que soy más maduro y tengo más confianza, la temporada fue como yo quería. Esperoconseguir grandes cosas en el futuro”, asegura.

Leão valoró hoy la buena posesión de balón de España y señaló que es una gran selección, al igual que Portugal, que buscará ganar con una buena preparación y un análisis de las debilidades del combinado español.

“Sabemos que España es una gran selección, pero nosotros también. Nos enfrentaremos cara a cara, no hay partidos fáciles y tenemos la intención de ganar”, señaló en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde la selección lusa continúa la preparación de los cuatro partidos de Liga de Naciones que juega en junio.

España, su primer rival el día 2 en Sevilla, “es muy fuerte en la posesión del balón”, por lo que los portugueses explotarán “las debilidades” con mucha preparación: “lo que hemos estado haciendo en este momento es prepararnos bien para este partido”.

El futbolista explicó sentirse mejor en el extremo izquierdo, aunque dará “el máximo donde le coloquen” porque, asegura, “entrar con una victoria será muy importante”.

Los entrenamientos de preparación para el partido contra España comenzaron el jueves con las ausencias de Diogo Jota, Rui Patrício y Pepe.

A las tres ausencias del jueves se ha sumado hoy Danilo, jugador del Paris Saint-Germain, que ayer se marchó al poco de empezar el entrenamiento por un traumatismo sufrido en el pie izquierdo.

Tras jugar contra España, Portugal se enfrentará a Suiza el día 5 y a República Checa el 9, en ambos casos en Lisboa. El día 12 volverá a verse las caras con Suiza, en esa ocasión en Ginebra.





