Lleva dos meses sin jugar un partido de fútbol y esto preocupa al Real Madrid. Más aún cuando Gareth Bale acudió al llamado de la Selección de Gales, y apunta a jugar este fin de semana por las Eliminatorias de la UEFA a Qatar 2022. Gareth Bale ha vuelto a ser objeto de crítica, ya que ha viajado con su selección, a pesar de volver de lesión y antes de disputar algún minuto con los ‘blancos’. La posibilidad de recaída tras un parón es alta, pero el jugador asegura estar listo.

Bale trabajó sin problemas en el gimnasio y luego en el césped, y ahora que ha superado sus problemas musculares, espera ganar ritmo de competición, como lo dejó claro en rueda de prensa, previo al cotejo de Gales este sábado ante Bielorrusia.

“Estoy listo. Obviamente no estoy en mi mejor momento, como sí estaba antes de la lesión. He trabajado durísimo para llegar a tiempo, estoy tan bien como podría estar ahora mismo. No he jugado en dos meses, no tengo ritmo de juego, sólo puedo intentar hacerlo lo mejor posible, aunque no sé si podré jugar todo el partido. Debo ser cauto. Pero como siempre, daré el 100%, es lo que me exijo siempre a mí mismo”, dijo el de Cardiff este viernes.

Lo motiva su partido 100

Si tiene minutos en el próximo encuentro ante Bielorrusia, Bale alcanzará un hito con su combinado nacional: “Alcanzar las 100 internacionalidades sería un logro increíble, es bonito para mí y para mi familia. Me sigo sintiendo como un niño pequeño cuando veo no puedo jugar con Gales y lo veo en la TV, es mi país, es una conexión especial. Ha sido un viaje especial, empezó conmigo siendo un chaval y todavía no ha terminado”, avisó.

También compareció ante los medios el seleccionador de Gales, Robert Page, que comentó las opciones que ve para que Gareth Bale pueda ser titular.

“Ha hecho una muy buena semana de entrenamientos y está más que feliz por poder empezar el partido, pero tenemos que ver su situación. Son dos partidos importantes y muy seguidos, hay que verlo bien. Ha recortado un par de semanas al calendario de la lesión, porque quería estar en la concentración, y se merece todos los aplausos que va a recibir. Ha sido un placer trabajar con él y ser parte de este viaje, sigue con el entusiasmo del principio y por eso el sábado jugará su partido 100 con Gales”, señaló.

