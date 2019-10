"¿Estás loco? ¿Te quieres ir del Real Madrid?: Altintop revela el calvario que vivió con  Mourinho

Llegó al Bernabéu tras su gran paso por el Bayern Munich, pero apenas duró solo un año, en el que jugó 12 encuentros y marcó un gol. Hamit Altintop fue uno de los fichajes del Real Madrid en el 2011 a pedido del propio José Mourinho ; sin embargo, la ilusión de arribar a la 'Casa Blanca' se transformó en seguida en un verdadero calvario. El futbolista turco, actualmente sin equipo, contó detalles de lo que fue su fugaz y muy sufrido paso por España.



"¿Estás loco? ¿Te quieres ir del Real Madrid? No es posible, pero cómo puedes pensar eso", exclamó José Mourinho cuando Altintop le comunicó un día al entrenador luso que no podía seguir más como madridista.



La presión por conseguir resultados rápidamente, como él mismo reconoce, sumado a la lesión con la que firmó su contrato, le terminaron por pasar mala factura.



" Llegué y te ves ahí, con Ronaldo, Casillas, Higuaín, Benzema, Khedira... y empiezas a sentir la responsabilidad de hacerlo bien. Tienes prisa y la espalda no me dejaba. Durante tres meses solo buscaba entrenar sin dolor", reveló el exjugador de Bayern Munich y Galatasaray en entrevista con el diario Marca.

Mourinho, su mentor

Sobre el técnico luso solo tiene un gran respeto, admiración y sobre todo agradecimiento, y cree que aún tiene mucho que ofrecer al fútbol.



" Es un grande. Me gusta mucho como entrenador. Es de los mejores", aseguró; aunque eso sí, aclara que "en el vestuario es distinto. Nada que ver con lo que parece. Se lleva bien con el jugador, le defiende y da la cara por el grupo. Sé que fuera es distinto, pero sabe llevar muy bien todo lo que rodea al equipo, al que obliga a competir siempre", agregó.

Sobre la actualidad y Zidane

Finalmente, cree que el Real Madrid viene haciendo un gran trabajo en cuanto a fichajes: apostar por jóvenes; y aplaude lo hecho por Zidane en el banquillo.



"Es el entrenador del Madrid y espero que le vaya muy bien. Sería lo mejor. La presión es muy alta y tiene que ganar todos los partidos. Ha hecho historia", puntualizó.

