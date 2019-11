Si bien ha reconocido que lo dijo en tono de broma, ha preferido evitar cualquier otro tipo de malentendido y ha ofrecido disculpas públicas. El irreverente Joaquín ha pedido perdón de manera pública a Vinicius Junior por decir que era “muy malo”, en el encuentro del último sábado en el Bernabéu por LaLiga Santander entre Real Madrid y Real Betis.

¿Qué pasó y qué dijo el delantero?

Las cámaras de ‘El Día Después’ de Movistar captaron el preciso momento en el que el delantero del Betis lanzó un comentario bastante llamativo cuando el brasileño encaraba una jugada de ataque que finalmente terminó en saque de fondo para los andaluces. “Este es muy malo”, dijo Joaquín a sus compañeros y, como era de suponer, el video se hizo viral.

Ofreció disculpas

Es por ello que este jueves, en entrevista con ‘Canal Sur Radio’, el futbolista de 38 años explicó lo ocurrido y pidió disculpas a ‘Vini’.

“Ese es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara a gol Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid. Es un comentario que hago yo para mí y para el preparador físico”, afirmó Joquín.

Y añadió: “Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos”. “Sinceramente me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Es un fenómeno y tiene una proyección. No fue con otra intención”, sentenció.

