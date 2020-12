Fue el técnico revelación del año y más de uno de los grandes clubes de Europa ya lo tiene entre ceja y ceja. Es más, hace dos años, antes de la gran campaña con el RB Leipzig en la pasada Champions League (semifinales), el nombre de Julian Nagelsmann sonó con fuerza en el Real Madrid tras la salida de Zinedine Zidane. Sin embargo, el propio técnico rechazó la oferta de Florentino Pérez y este miércoles, dos años después de aquella oportunidad, revela los motivos.

Las prisas y su deseo de no precipitarse en su carrera como entrenador, fueron las razones que llevaron a Nagelsmann a decirle no al Madrid, según explicó el técnico de 33 años en entrevista con ‘Sport Bild’.

“Dije que no tenía sentido en ese momento. Quedaban solo tres semanas para el comienzo de la pretemporada y no sabía nada de español. No hubiera ido acorde ni con mi propia exigencia ni con la del Real. Siempre conviene estar varias temporadas en un club para aprender”, señaló.

Además, de manera honesta, Nagelsmann aseguró que “no es que hubiera llegado a tener delante de mí un contrato listo para firmarlo en aquel entonces”, pero que sí se pudo dar la posibilidad y él prefirió no escoger ese camino.

Nagelsmann, que en el 2018 era aún técnico del Hoffenheim, no sabe si volverá a tener la opción de entrenar al Real Madrid, pero lo que sí parece tener claro es su deseo de dirigir un equipo en el que esté Cristiano Ronaldo.

“Desde fuera se suele ver la persona que sube su yate a las redes. Pero lo que llegó a decir Sami Khedira, por ejemplo, sobre lo profesional que es a la hora de trabajar es impresionante. Tiene que ser una animal entrenando, el primero que llega y el último que se va”, concluyó.

