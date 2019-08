De a pocos, pero se acerca: se le abre otra puerta de salida al Real Madrid a Eriksen 

El posible traspaso de Christian Eriksen al Real Madrid , por medio del 'Transfer Request', sigue tomando forma. Si ya la llegada de Lo Celso al Tottenham le abría una puerta de salida al danés, la renovación de otra de las piezas de Pochettino lo encamina al Santiago Bernabéu. Lucas Moura renovó su contrato.

En un comunicado en su página web, el club londinense confirmó la extensión de contrato de Moura, que llegó a Inglaterra en enero de 2018 procedente del PSG.



El brasileño ha participado en 60 encuentros con el Tottenham y ha marcado 16 goles, convirtiéndose, además, en el héroe de la eliminatoria contra el Ajax de Amsterdam en semifinales de la Liga de Campeones, cuando anotó un 'hat trick'.



Así, Lo Celso y Lucas Moura podrían poner fin al 'culebrón' de Eriksen, quien finalmente sería el elegido por el Madrid para reforzar el mediocampo, luego de que prácticamente quede descartada la llegada de Paul Pogba, al no encontrarle sustituto el Manchester United.



De hecho, el danés era la opción de recambio en Old Trafford, pero el futbolista dijo no, pues su gran deseo de la temporada es llegar al Santiago Bernabéu, según informó el miércoles 'Sky Sports'.



Christian Eriksen fichó por el Tottenham en agosto del 2013 por 13.5 millones de euros, defendiendo a los 'spurs' por seis campañas hasta el momento. El danés ha sumado 69 goles con el conjunto inglés en todas las competencias desde su llegada.

