Una salida a la 'plaga' de lesiones: el cedido del Real Madrid que quiere regresar a Europa

¿Y si se queda? Probablemente pocos se acuerden él. Fue fichado en el 2015, pero apenas jugó nueve encuentros antes de salir cedido. Su último préstamo ya caducó por lo que debería volver al Real Madrid ; sin embargo, en el Bernabéu no está en los planes de Zidane; aunque la 'plaga' de lesiones que afecta a los 'blancos' podrían hacerle cambiar de parecer al técnico francés.

El centrocampista Lucas Silva acabó su cesión al Cruzeiro el pasado 30 de junio y en entrevista con el medio 'Esporte Interactivo' confesó que su único objetivo es volver a Europa, y que se viene entrenando por su cuenta para ello.



"Por temas burocráticos entreno al margen con un preparador físico dos veces al día para no perder el ritmo de competición y seguir a un buen nivel físico", explicó el brasileño de 26 años.

¿Cambio de planes por los lesionados?

En el Madrid no paran de caer jugadores. Y solo en este arranque de temporada ya son nueve los lesionados que tienen a Zidane bastante preocupado y tenso. Isco, James Rodríguez, Marco Asensio , Brahim Díaz, Rodrygo, Eden Hazard, Ferland Mendy, Luka Jovic y Courtois son los que integran la 'enfermería' blanca.



Así, la medular del Madrid es la que peor la pasa, pues a la baja de esos centrocampistas hay que sumar las salidas de Dani Ceballos (préstamo al Arsenal), Marcos Llorente (traspaso al Atlético), Odegaard (préstamo a la Real Sociedad) y Takefusa Kubo (préstamo al Mallorca).



Este panorama podría representar una pequeña oportunidad para Lucas Silva de meterse en el plantel de Zidane, quien a estas alturas busca echar mano de dónde sea para contrarrestar las lesiones.

Si bien es bastante complicado, pues es el jugador el que no desearía seguir en Concha Espina, todo puede pasar en el mercado de fichajes, sobre todo a falta de cinco días para el cierre del libro.



Si finalmente Lucas Silva no vuelve al Bernabéu, opciones no le faltan, pues tiene ofertas del Sevilla, Espanyol, Atalanta y Benfica.

