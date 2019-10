De Luka a Luka: Jovic rompió a llorar en el vestuario por 'culpa' de Modric

La goleada 5-0 del Real Madrid al Leganés tuvo como 'cereza' del pastel al primer tanto como jugador 'blanco' de Luka Jovic. La emoción fue tal que pese a que el tanto llegó en los descuentos y cuando el partido estaba totalmente liquidado, todo el equipo fue a felicitar y a abrazar al delantero serbio, que bastante le costó estrenarse como goleador.

El gol llegó de remate de cabeza certero y preciso a centro de Dani Carvajal. Luka desvió el balón y venció al portero para firmar la 'manita'.



“ Es un goleador, le gusta siempre buscar el gol, pero no lo había conseguido hasta hoy”, dijo Zidane acerca de Jovic.



Pero no todo quedó en la felicidad dentro del campo ni en el reconocimiento por parte del técnico francés. Las emociones estuvieron a flor de piel incluso en el propio vestuario, donde el delantero de 21 años rompió en llanto.

Jovic, según informa el portal madridista 'Defensa Central', es un tipo más bien tímido, muy reservado y aún no domina bien el idioma, pero muy emotivo. Y sus lágrimas llegaron cuando Luka Modric rompió a su lugar y le dio un fuerte abrazo. El atacante no pudo más y echó a llorar. No era para menos, la presión que ha vivido desde que fichó por el Madrid se la ha podido soltar recién en la fecha 11 de LaLiga.



¿Y por qué con Modric? Pues el croata es su mejor amigo dentro de la plantilla, la persona que más le está ayudando para que Jovic empiece a ser el delantero demoledor que fue en el Eintracht la temporada pasada.

► Cristian Benavente anhela jugar la Copa América 2020 tras regreso a la Selección Peruana



► ¡De pesadilla! De Jong a Xavi Alonso y las faltas más 'terroríficas' en la historia del fútbol



► Prensa chilena destacó convocatoria de Gabriel Costa y habló de vengar la última derrota en la Copa América



► Cristiano ya tiene un heredero: los 28 goles y 18 asistencias de Cristiano Junior con la Juventus