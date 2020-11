Con 35 años es consciente de que no está al principio de su carrera y que esto “no durará para siempre”. Sin embargo, resaltó encontrarse en un buen estado físico y no dudó en enviarle un ‘recado’ a Zinedine Zidane, que en lo que va de temporada, lo alterna entre el once titular y pieza de recambio del Real Madrid. Luka Modric dejó un claro mensaje en la previa del duelo que sostendrá Croacia ante Portugal, que supondrá el reencuentro con Cristiano Ronaldo.

“Estoy listo, me siento bien físicamente. Me siento mejor cuando juego partidos seguidos que cuando juego salteados, si me dosifican. Estoy motivado, sé que no estoy al principio de mi carrera y que esto no durará para siempre. Quiero disfrutar de cada momento”.

El centrocampista señaló que disfruta mucho jugando al fútbol, desde los entrenamientos hasta cada partido. “Quiero gozar de cada partido, sé que eso ya no durará mucho” , admitió, aunque destacando que aún se siente en plena forma.

Reencuentro con Cristiano

“Estoy contento de que nos hayamos visto después de tanto tiempo. Nos unen muchos recuerdos bonitos y me agradó conversar con él. Hablamos de todo, nos acordamos de cosas del Real, no voy a entrar demasiado en detalles...Vamos, una conversación normal”, comentó Modric sobre la reunión que tuvo anoche con la estrella portuguesa y ahora jugador de la Juventus, informa el diario Sportske Novosti.

Dicho medio asegura que la amistad entre los dos jugadores duró entre 2012 y 2018, año en el que Ronaldo abandonó el Real Madrid y a Modric se le otorgó el Balón de Oro, en una ceremonia a la que el portugués no acudió, un gesto que molestó al internacional croata.

