Mendy 'saca' a uno del Real: el Lyon preguntó por un madridista en el traspaso del lateral francés

Tal parece que el fichaje de Ferland Mendy no acabaría con la llegada del lateral al Real Madrid , sino que le seguiría una segunda parte que tiene que ver con la llegada de un madridista al Olympique de Lyon. El cuadro francés habría preguntado por uno de los jugadores de Zidane durante las negociaciones y Florentino Pérez lo habría decidido incluir como parte del traspaso.



Según adelanta el portal madridista 'Defensa Central', el Lyon se mostró muy interesado en Dani Ceballos, el mediocampista español de 22 años que no entra en los planes de Zidane para la próxima temporada.



Si las negociaciones siguen su curso, Ceballos podría acabar en Francia. Aunque el jugador también tiene ofertas de Italia e Inglaterra.



Lo cierto, al menos hasta ahora, parece ser que Ceballos no seguirá en el Real Madrid pues no cuenta para Zidane. De hecho, el jugador volvió a enviar un 'dardo' al técnico francés y dejó clara su postura.



" Quiero jugar en un equipo en el que me sienta importante, quiero demostrar que puedo competir en cualquier equipo de Europa", afirmó Ceballos en entrevista con 'El Transistor' al ser consultado sobre su próximo destino en caso dejar a los 'blancos'.

Dani Ceballos llegó al Real Madrid en el 2017, pero hasta ahora no ha podido redondear una buena temporada. En especial la anterior de la cual hizo un repaso de su actuación y le volvió a 'pegar' a 'Zizou'.



"Empecé bien con Lopetegui pero luego pasé a un segundo plano. Lo más importante para un jugador es tener la confianza del míster", sentenció.



Ceballos jugará la Eurocopa Sub 21, que arranca el domingo, y tras el torneo decidirá su futuro.

