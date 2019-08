¡Atención, Trauco y Benavente! Crack del Madrid que no cuenta para Zidane, a un paso de la Ligue 1

Al parecer su 'lugar en el mundo' es Francia, donde hace dos años se reencontró y explotó su mejor versión. Los 21 goles que marcó por entonces le valieron para regresar al Real Madrid la temporada pasada, pero entre las lesiones y cambios de entrenadores, no tuvo la regularidad que buscaba para demostrar que podía ser un '9' de garantías en el Bernabéu. El futuro de Mariano Díaz podría ser la Ligue 1.

El delantero hispano-dominicano llegó al Olympique Lyon para la temporada 2017-18, la cual coronó con 18 tantos en el torneo local, dos en la Europa League y uno más por la Copa de Francia. Y precisamente en busca de esos números, producto de su gran performance, iría de nuevo Mariano al país galo, aunque no a los 'leones'.



Según informa la revista 'France Football', es nada menos que el Olympique de Marsella está tras los pasos del futbolista de 26 años, incluso, desde el inicio del mercado de fichajes.



La intención de Andoni Zubizarreta, director deportivo del Marsella, es lograr la cesión de Mariano, pero el Madrid pretende una transferencia para hacer caja y lograr dinero fresco para lograr un nuevo fichaje.

Mariano Díaz volvió al Real Madrid procedente del Olympique de Lyon a cambio de 8 millones de euros. (Getty Images) Mariano Díaz volvió al Real Madrid procedente del Olympique de Lyon a cambio de 8 millones de euros. (Getty Images)

¿Cuál es su situación en el Real Madrid?

Mariano no se ve con muchas opciones de sumar minutos esta temporada no solo por la alta competencia en su posición, sino porque no llega a encajar del todo en los gustos de Zinedine Zidane. Así, el jugador está en busca de una salida, aunque hay un problema: el salario.



El atacante percibe cuatro millones por temporada, monto que el club francés no está en condiciones de pagar. Pero Mariano estaría decidido a rebajar sus pretensiones económicas con el fin de ser el delantero principal del conjunto de Marsella, que solo hace unos días hizo oficial el fichaje del argentino Darío Benedetto. ¿Jugarían juntos en ataque?



Así está el panorama para Mariano Díaz, al cual debe sumar y esperar, desde luego, la predisposición del Real Madrid a que acepte la oferta, pues Florentino Pérez pretende sacar – al menos – 20 millones de euros por su traspaso.

► ¡Te delataste! La reacción de un directivo del Barça que daría por hecho el fichaje de Neymar [VIDEO]



► Neymar vuelve a Barcelona: tras reunión con PSG, así será el primer cara a cara entre el jugador y club azulgrana



► ¡No era humo! El agente de Coutinho ya está en París para negociar trueque por Neymar entre PSG y Barça



► Nueva oferta del Barcelona al PSG por Neymar: Coutinho y una cifra de millones nada despreciable