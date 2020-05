Gota a gota se rompe una piedra. Por ahora Kylian Mbappé no piensa en otra cosa que no sea su presente en el PSG, con el que busca ganar la Champions League. Sin embargo, el futuro del delantero galo parece estar vinculado, inevitablemente, con el Real Madrid. Y no solo por el interés del club ‘blanco’, sino por los constantes ‘guiños’ que el futbolista envía a la ‘Casa Blanca’, en especial a su técnico Zinedine Zidane.

El delantero francés concedió una entrevista a ‘Daily Mirror’, en la que insistió lo importante que ha sido ‘Zizou’ en su carrera como modelo y también Cristiano Ronaldo, que si bien desde hace dos años está en la Juventus, es una de las leyendas del Madrid.

“Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la Selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros”, dijo Mbappé.

Ganar la Champions

“Una de mis grandes ambiciones es ganar la Champions. Ser parte del PSG ganando su primera Copa de Europa sería algo muy especial”.

Balón de Oro

“Sería bueno ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré al PSG y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja”.

