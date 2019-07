Aún sigue en 'shock': la conmovedora reacción de Marco Asensio tras conocer la gravedad de su lesión

No lo puede creer, está muy afectado y no es para menos. Marco Asensio podría estar enfrentándose a la pero temporada de su carrera, luego de conocer que estará varios meses de baja tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un amistoso de pretemporada contra el Arsenal en Estados Unidos. El mediocampista del Real Madrid no ha tardado en enviar un contundente mensaje.



Desde España, el portal madridista 'Defensa Central' ha revelado el mensaje que una fuente cercana al futbolista dio a conocer: "Ha sido un golpe durísimo para él, está muy fastidiado".



Asensio, que venía de una mala temporada y dispuesto a convertirse en uno de los hombres clave de Zidane este curso, aún sigue sin asimilar lo ocurrido, y si bien sabe que la lesión es una de las peores para un futbolista, le ha prometido a sus seres queridos que esta lesión " no me va a retirar" y tiene una cosa muy clara, "volveré más fuerte que antes".

El extremo español marcó el gol del empate para el Madrid en la segunda parte, antes de que su pie pareciera quedar atascado en el césped mientras luchaba por la posesión del balón con Pierre Emerick-Aubameyang, a los 60 minutos del encuentro disputado el martes en Maryland.



Asensio salió del terreno en camilla con una lesión que según el entrenador Zinedine Zidane es "preocupante". Sus temores se vieron confirmados cuando los médicos revelaron la magnitud de los daños en la rodilla del jugador; y salvo un milagro, se perderá toda la temporada.

