Arranca lo bueno: así es el calendario de la pretemporada del Real Madrid versión 2019-20

Solo falta una semana para que empiece a rodar la nueva versión del Real Madrid al mando de Zinedine Zidane , con la pretemporada que se realizará en Estados Unidos, como ha ocurrido en los dos últimos cursos. Los trabajos iniciarán el próximo 8 de julio aunque algunos futbolistas se incorporarán aún después, como muy posiblemente también los últimos refuerzos.

Casemiro, Militao y Fede Valverde tendrán algunos días más de vacaciones por su participación, con sus respectivas selecciones, en la Copa América. Lo mismo sucede con Luka Jovic, Vallejo y Ceballos, que dispondrán de días extra debido a su participación en el Europeo sub-21.



Los demás jugadores, todos disponibles, se darán cita en la Ciudad Deportiva de Valdebebas el siguiente lunes y ahí trabajarán durante una semana para luego volar hacia tierras americanas, donde disputarán otra edición de la Internacional Champions Cup , donde los nuevos fichajes, en especial Eden Hazard, sumarán sus primeros minutos como madridistas.



Tras los tres compromisos que disputará en dicho torneo, Zidane y compañía viajarán a Alemania, para afrontar los compromisos por la Audi Cup. Tras todo ese periplo, el Real Madrid 2019-20 quedará listo para afrontar las competiciones oficiales de la temporada.

Así será el calendario de la pretemporada del Madrid:

Internacional Champions Cup:



Real Madrid vs Bayern Munich - 20 de julio

Real Madrid vs Arsenal - 23 de julio

Real Madrid vs Atlético de Madrid - 27 de julio



Audi Cup:

​

(Semifinal) Real Madrid vs Tottenham - 30 de julio

​

Y en caso de ganar, se mediría en la final ante el vencedor del duelo entre el Bayern Munich y Fenerbahçe

